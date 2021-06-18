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Всё по закону: Онищенко оценил введение обязательной вакцинации граждан в ряде регионов России

По его словам, согласно российскому законодательству, работодатели обязаны прививать сотрудников, чтобы обезопасить как их самих, так и клиентов.

18 июня, 13:57
<p>Геннадий Онищенко. Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Геннадий Онищенко. Фото © LIFE / Владимир Суворов

В России резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Власти регионов делают вакцинацию обязательной, а в некоторых сферах даже перестают оказывать привычные услуги тем, кто не привился. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, такие меры вполне оправданны и абсолютно законны. Об этом он написал в своей авторской колонке на РИА ФАН.

Онищенко напомнил о федеральном законе, в соответствии с которым граждане, у которых в силу особенностей работы предусмотрен ежедневный тесный контакт с людьми, обязаны проходить медицинские обследования, а также при необходимости прививаться. К ним преимущественно относятся работники сферы услуг.

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"Если я являюсь сотрудником такого предприятия, то, вступая в трудовые отношения и подписывая договор с работодателем, я добровольно ограничиваю себя в некоторых вопросах и беру на себя ряд дополнительных обязательств. Я принимаю условие, что меня обяжут регулярно проходить обследование, при необходимости прививаться от различных инфекционных болезней", — отмечает Онищенко.

По словам депутата, по закону работодатель обязан защищать своих сотрудников и минимизировать любые риски. К ним относится в том числе и риск заражения коронавирусом. При этом в данном случае большую часть работы за работодателя уже сделало государство, предоставив и сами прививки, и площадки для вакцинации.

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Онищенко также напомнил про закон "О защите прав потребителей", согласно которому предприятия гарантируют обеспечение безопасности своих клиентов. Поэтому люди вправе требовать, чтобы обслуживающий их персонал был привит от коронавируса.

"Для Москвы сотрудники системы образования, сферы услуг, транспорта и т.д. — это большая группа людей, более двух миллионов. Именно эта группа и её поведение во многом формирует эпидемическую обстановку в городе. Так что решение столичных властей своевременное и правильное", — добавил депутат.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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