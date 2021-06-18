Камера сняла, как москвичка потеряла сознание в автобусе, но ни один из пассажиров ей не помог
Только водитель на остановке вызвал скорую, которая забрала несчастную в больницу с травмами лица и рёбер.
В соцсетях распространяется грустное видео из Москвы, которое заставляет терять последнюю веру в человечество. В одном из дневных автобусов, следующих по маршруту, девушке стало плохо, предположительно, из-за жары — в столице столбики термометров поднялись до 26 градусов. Несчастная рухнула вперёд, испугав пассажиров, которые начали отскакивать от неё в разные концы.
Видео © ВКонтакте / "Плохие новости"
Никто не подумал поймать девушку в полёте или кинуться ей на помощь. Как только автобус достиг остановки, все выбежали из салона, переступая через девушку. Скорую вызвал лишь водитель, который там же и узнал о произошедшем. У несчастной диагностировали травмы, полученные в результате падения, — сломанные два ребра и нос. С этими повреждениями девушку забрали в больницу.
В соцсетях развернулась нешуточная баталия. Кто-то посчитал, что в такой ситуации лучше не лезть, чтобы избежать лишних обвинений. Но большинство было возмущено безразличием окружающих. "У нас же как: если где-то упал, то обязательно бухой, пусть валяется, сам виноват... Я так чуть однажды не помер, солнечный удар был... Все мимо шли и говорили: "О, пьянь валяется", — расстроенно поделился один из комментаторов.
Комментариев: 0