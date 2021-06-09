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В Астрахани подростки сняли, как их друг прыгнул с недостроя в реку, но приземлился прямо на бетон

Теперь все летние каникулы подросток, скорее всего, проведёт не так активно, как надеялся, а в гипсе.

9 июня, 11:09

Фото © Telegram / Астрахань в Telegram

С необычного развлечения решили начать лето астраханские подростки. Местный недострой на Красной набережной пользуется у них особой популярностью, и в этот раз парни решили попрыгать с него в реку Кутум. Не всем хватало храбрости, многие или вовсе отказывались прыгать, или останавливались перед самым прыжком, потеряв настрой, и начинали заново.

Видео © Telegram / "Плохие новости" и Астрахань в Telegram

17-летний подросток, чьё имя не называется, засомневался в своём желании нырнуть в реку, однако останавливаться не стал и, растерявшись, свалился прямо на бетонные плиты. А один из его друзей, который снимал всё на телефон, в панике бросился к нему, ругая парня последними словами, пишет "Каспий инфо".

Фото © Telegram / Астрахань в Telegram

Фото © Telegram / Астрахань в Telegram

Пострадавший подавал все признаки жизни, но был явно сильно травмирован, поэтому ребята сразу вызвали скорую. Та забрала их друга в больницу, где выяснилось, что у подростка сломаны левая рука и нога, поэтому большую часть каникул он проведёт в постели и в гипсе.

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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