В Астрахани подростки сняли, как их друг прыгнул с недостроя в реку, но приземлился прямо на бетон
Теперь все летние каникулы подросток, скорее всего, проведёт не так активно, как надеялся, а в гипсе.
С необычного развлечения решили начать лето астраханские подростки. Местный недострой на Красной набережной пользуется у них особой популярностью, и в этот раз парни решили попрыгать с него в реку Кутум. Не всем хватало храбрости, многие или вовсе отказывались прыгать, или останавливались перед самым прыжком, потеряв настрой, и начинали заново.
Видео © Telegram / "Плохие новости" и Астрахань в Telegram
17-летний подросток, чьё имя не называется, засомневался в своём желании нырнуть в реку, однако останавливаться не стал и, растерявшись, свалился прямо на бетонные плиты. А один из его друзей, который снимал всё на телефон, в панике бросился к нему, ругая парня последними словами, пишет "Каспий инфо".
Пострадавший подавал все признаки жизни, но был явно сильно травмирован, поэтому ребята сразу вызвали скорую. Та забрала их друга в больницу, где выяснилось, что у подростка сломаны левая рука и нога, поэтому большую часть каникул он проведёт в постели и в гипсе.
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