В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут принять участие 14 партий
Голосование решено провести в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября. Это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей.
Фото © ТАСС / Александр Музыка
Участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей смогут 14 партий. Данный список утвердила Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Определить список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы", — говорится в постановлении Центризбиркома.
Так, в список вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зелёная альтернатива", "Партия роста", "Зелёные", "Российская партия свободы и справедливости" и партия "Гражданская платформа".
Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее Лайф сообщал, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы. С партией он пока не определился, но озвучил варианты. Также певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму.
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