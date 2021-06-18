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Мировые судьи Москвы прекратили личный приём непривитых от ковида граждан

Подать документы можно будет дистанционно, а получить заверенные копии и исполнительные листы — по предварительному согласованию.

18 июня, 13:04
<p>Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Мировые судьи Москвы приостановили личный приём граждан, не привившихся от коронавируса. Теперь попасть к ним можно лишь с документом о пройденной вакцинации или со справкой о наличии антител, сообщает ТАСС.

"Личный приём граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител", — рассказали в Мосгорсуде.

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В Москве плановую помощь в больницах временно будут оказывать только привитым пациентам

При этом подать необходимые документы можно будет дистанционно, а получить заверенные копии и исполнительные листы — по предварительному согласованию.

Ранее Лайф сообщал, что власти Москвы ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Привиться должны не менее 60% работников. Аналогичные меры были введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе и на Сахалине.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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