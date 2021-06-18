Мировые судьи Москвы прекратили личный приём непривитых от ковида граждан

Мировые судьи Москвы приостановили личный приём граждан, не привившихся от коронавируса. Теперь попасть к ним можно лишь с документом о пройденной вакцинации или со справкой о наличии антител, сообщает ТАСС.

"Личный приём граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител", — рассказали в Мосгорсуде.