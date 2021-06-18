"Тысяча долларов за минуту на поле": На Украине сообщили о взятках за участие Зинченко в Евро-2016
Сообщается, что игроку необходимо было провести определённое количество матчей за национальную сборную, чтобы перейти в "Манчестер Сити".
Фото © AP / TASS
Спортивный журналист Андрей Сенькив в передаче YouTube-канала "Татотаке" заявил, что "Уфа" платила тренерскому штабу сборной Украины за выход Александра Зинченко на поле на чемпионате Европы 2016 года во Франции.
Сообщается, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к возглавлявшему тогда сборную Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на турнире. Для продажи игрока в "Манчестер Сити" было необходимо, чтобы он провёл необходимое количество матчей за национальную команду.
"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016. Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трёх матчах. Без компенсированного времени он провёл на поле 96 минут — это где-то 100 тысяч долларов", — заявил Сенькив.
На Евро-2016 сборная Украины проиграла все матчи — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1) — и не смогла выйти из группы. Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в начале июля 2016 года.
"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами", — цитирует Фоменко Tribuna.com.
Также информацию о взятках за участие Зинченко в Евро-2016 опровергли в "Уфе".
"Взятки за Зинченко, конечно, давали! Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил его в состав. А если серьёзно, то этот бред комментировать я не буду", — сказал председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов в интервью "Спорт-Экспресс".
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