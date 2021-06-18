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У вратаря сборной России Матвея Сафонова родилась дочь

22-летний футболист впервые стал отцом. Девочку назвали Майей.

18 июня, 12:20
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

У вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова родилась дочь. Об этом сообщается в твиттере "Краснодара", за который игрок выступает.

"В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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По словам самого вратаря, нынешний момент в жизни является для него переломным.

"Назвали Майя, просто имя нравится. Я ещё не успел осознать. Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент. Сейчас так много всего происходит в жизни, я точно могу сказать, что я счастлив", — заявил 22-летний игрок в интервью пресс-службе сборной России.

Сафонов дебютировал в стартовом составе сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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