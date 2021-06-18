У вратаря сборной России Матвея Сафонова родилась дочь
22-летний футболист впервые стал отцом. Девочку назвали Майей.
Фото © РФС
У вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова родилась дочь. Об этом сообщается в твиттере "Краснодара", за который игрок выступает.
"В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
По словам самого вратаря, нынешний момент в жизни является для него переломным.
"Назвали Майя, просто имя нравится. Я ещё не успел осознать. Я очень счастлив и рад этому событию. Это переломный момент. Сейчас так много всего происходит в жизни, я точно могу сказать, что я счастлив", — заявил 22-летний игрок в интервью пресс-службе сборной России.
Матвей Сафонов стал отцом 💫— Сборная России (@TeamRussia) June 18, 2021
Дочку назвали Майя. Поздравляем Сафоновых с этим радостным событием! Желаем малышке и маме здоровья 👏 pic.twitter.com/9f65un3l5Z
Сафонов дебютировал в стартовом составе сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова.
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