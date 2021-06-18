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Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления

Однако большинство из них получили незначительные травмы, и им не требуется стационарного лечения.

18 июня, 13:02

Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления. Видео © LIFE

Восемь человек получили травмы в Ялте из-за проливных дождей, которые вызвали подтопления. Один из пациентов с переломом лодыжки был прооперирован, сообщили Лайфу в пресс-службе администрации города.

"Восемь человек пострадавших. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", — сообщила глава администрации Янина Павленко.

К настоящему моменту дождь в городе практически прекратился и погода улучшается. По словам Павленко, выпало более 135 миллиметров осадков, что раньше было лишь около ста лет назад.

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"Прошу не паниковать": В Ялте из-за сильного подтопления отключат водоснабжение

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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