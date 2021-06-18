Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления. Видео © LIFE

Восемь человек получили травмы в Ялте из-за проливных дождей, которые вызвали подтопления. Один из пациентов с переломом лодыжки был прооперирован, сообщили Лайфу в пресс-службе администрации города.

"Восемь человек пострадавших. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", — сообщила глава администрации Янина Павленко.