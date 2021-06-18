Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления
Однако большинство из них получили незначительные травмы, и им не требуется стационарного лечения.
Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления. Видео © LIFE
Восемь человек получили травмы в Ялте из-за проливных дождей, которые вызвали подтопления. Один из пациентов с переломом лодыжки был прооперирован, сообщили Лайфу в пресс-службе администрации города.
"Восемь человек пострадавших. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", — сообщила глава администрации Янина Павленко.
К настоящему моменту дождь в городе практически прекратился и погода улучшается. По словам Павленко, выпало более 135 миллиметров осадков, что раньше было лишь около ста лет назад.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.
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