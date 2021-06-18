В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"
Предполагается, что на мероприятии делегаты тайным голосованием выберут кандидатов на всех уровнях для участия в сентябрьских выборах.
Фото © Kremlin.ru
Во время выступления на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин обозначит ключевые направления крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", — сказано в записи.
Также на съезде, который пройдёт 19 июня в Москве, делегаты тайным голосованием выберут кандидатов на всех уровнях для участия в сентябрьских выборах. Кроме того, будут приняты основные направления предвыборной программы партии, которые в дальнейшем будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учётом предложений граждан и экспертного сообщества.
Напомним, съезд партии "Единая Россия" пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности. В частности, участники мероприятия и представители прессы должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с отрицательным результатом.
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