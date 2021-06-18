НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"

Предполагается, что на мероприятии делегаты тайным голосованием выберут кандидатов на всех уровнях для участия в сентябрьских выборах.

18 июня, 12:50
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65873/photos/65929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Во время выступления на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин обозначит ключевые направления крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы", — сказано в записи.

Также на съезде, который пройдёт 19 июня в Москве, делегаты тайным голосованием выберут кандидатов на всех уровнях для участия в сентябрьских выборах. Кроме того, будут приняты основные направления предвыборной программы партии, которые в дальнейшем будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учётом предложений граждан и экспертного сообщества.

"Будет соблюдать все ограничения": Песков сообщил о подготовке Путина к съезду "Единой России"

"Будет соблюдать все ограничения": Песков сообщил о подготовке Путина к съезду "Единой России"

Напомним, съезд партии "Единая Россия" пройдёт с соблюдением максимальных мер безопасности. В частности, участники мероприятия и представители прессы должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку с отрицательным результатом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить свою встречу с Байденом

сегодня в 12:29

"Будет соблюдать все ограничения": Песков сообщил о подготовке Путина к съезду "Единой России"

сегодня в 09:39

ЦИК России представил логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму

сегодня в 12:48
Life

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

сегодня в 13:21

Таюрская показала формы в прозрачном белье, доказав, что её Instagram теперь только для взрослых

сегодня в 13:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1