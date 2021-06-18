В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"

Во время выступления на съезде "Единой России" президент РФ Владимир Путин обозначит ключевые направления крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также на съезде, который пройдёт 19 июня в Москве, делегаты тайным голосованием выберут кандидатов на всех уровнях для участия в сентябрьских выборах. Кроме того, будут приняты основные направления предвыборной программы партии, которые в дальнейшем будут обсуждаться в регионах и дорабатываться с учётом предложений граждан и экспертного сообщества.