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ЦИК России представил логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму

Голосование в сентябре решено провести в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября.

18 июня, 12:48

Фото © Иван Ухин / ТАСС

Центризбирком России на заседании обнародовал логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму. Традиционно символика выполнена в цветах российского флага.

"Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название — "Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года". С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании — "Выбираем вместе", — говорится в сообщении.

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Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября

Там отметили, что слоган кампании должен содержать не более семи слов, что же касается логотипа, то тут свободу творчества ограничивает только законодательство. Конкурсная заявка, содержащая недостоверную и провокационную информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения к участию не допускается.

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Напомним, выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. Ранее Лайф сообщал, что российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться в депутаты Госдумы. С партией он пока не определился, но озвучил варианты. Также певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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