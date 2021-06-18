ЦИК России представил логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму

Центризбирком России на заседании обнародовал логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму. Традиционно символика выполнена в цветах российского флага.

"Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название — "Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года". С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании — "Выбираем вместе", — говорится в сообщении.

Там отметили, что слоган кампании должен содержать не более семи слов, что же касается логотипа, то тут свободу творчества ограничивает только законодательство. Конкурсная заявка, содержащая недостоверную и провокационную информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, к участию не допускается.