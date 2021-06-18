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"Успешные люди не работают по специальности": Ректор РАНХиГС объяснил, как определиться с выбором вуза

По его словам, одна из задач университетов — дать фундаментальные знания, которые помогут человеку адаптироваться к различным вызовам жизни.

18 июня, 12:31
<p>Владимир Мау. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Владимир Мау. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Важным критерием при выборе специальности для учеников должен быть интерес к профессии. Об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Всегда задают вопрос: а какие специальности перспективные? Перспективные — те, в которых тебе интересно. Успеха может добиться любой в любой специальности, если эта работа ему интересна. Даже если вам говорят, что программист или гейм-дизайнер — это очень перспективно, а вас от этого тошнит, не надо этим заниматься. Наша задача как образовательной организации — помочь им в этом", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Мау уточнил, что образование должно быть фундаментальным, то есть знания, которые даёт университет, не должны устаревать, а помогать человеку адаптироваться к различным вызовам, ведь в течение жизни многие меняют свои профессии. Он даже уточнил, что "успешные люди не работают по специальности".

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При этом Мау советует школьникам по возможности выбирать хороший вуз, в котором учиться будет трудно, а не идти в высшее учебное заведение только для того, чтобы иметь возможность тусоваться или удовлетворить желание родителей.

Ранее Лайф сообщал, что пандемия не повлияет на сроки сдачи ЕГЭ в отдельных регионах России, ведь в случае изменения графика выпускники окажутся без возможности поступить в вузы в этом году. При этом ведущие вузы страны решили провести летнюю сессию дистанционно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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