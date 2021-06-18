"Успешные люди не работают по специальности": Ректор РАНХиГС объяснил, как определиться с выбором вуза
По его словам, одна из задач университетов — дать фундаментальные знания, которые помогут человеку адаптироваться к различным вызовам жизни.
Владимир Мау. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Важным критерием при выборе специальности для учеников должен быть интерес к профессии. Об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.
"Всегда задают вопрос: а какие специальности перспективные? Перспективные — те, в которых тебе интересно. Успеха может добиться любой в любой специальности, если эта работа ему интересна. Даже если вам говорят, что программист или гейм-дизайнер — это очень перспективно, а вас от этого тошнит, не надо этим заниматься. Наша задача как образовательной организации — помочь им в этом", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Мау уточнил, что образование должно быть фундаментальным, то есть знания, которые даёт университет, не должны устаревать, а помогать человеку адаптироваться к различным вызовам, ведь в течение жизни многие меняют свои профессии. Он даже уточнил, что "успешные люди не работают по специальности".
"В этом есть разумность": В Совфеде поддержали предложение о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов
При этом Мау советует школьникам по возможности выбирать хороший вуз, в котором учиться будет трудно, а не идти в высшее учебное заведение только для того, чтобы иметь возможность тусоваться или удовлетворить желание родителей.
Ранее Лайф сообщал, что пандемия не повлияет на сроки сдачи ЕГЭ в отдельных регионах России, ведь в случае изменения графика выпускники окажутся без возможности поступить в вузы в этом году. При этом ведущие вузы страны решили провести летнюю сессию дистанционно.
Лента новостей
Один человек погиб и восемь пострадали при опрокидывании двух катамаранов с туристами в Карачаево-Черкесии
сегодня в 12:27
Собянин: Почти у 90% заболевших ковидом в Москве — мутировавший "индийский" штамм
сегодня в 12:23
Конец эпохи "ангелов": В Victoria's Secret показали, кто заменит сексапильных супермоделей
сегодня в 12:18
Комментариев: 0