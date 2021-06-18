Важным критерием при выборе специальности для учеников должен быть интерес к профессии. Об этом заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Всегда задают вопрос: а какие специальности перспективные? Перспективные — те, в которых тебе интересно. Успеха может добиться любой в любой специальности, если эта работа ему интересна. Даже если вам говорят, что программист или гейм-дизайнер — это очень перспективно, а вас от этого тошнит, не надо этим заниматься. Наша задача как образовательной организации — помочь им в этом", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Мау уточнил, что образование должно быть фундаментальным, то есть знания, которые даёт университет, не должны устаревать, а помогать человеку адаптироваться к различным вызовам, ведь в течение жизни многие меняют свои профессии. Он даже уточнил, что "успешные люди не работают по специальности".