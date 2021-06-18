Собянин назвал число получивших обе дозы вакцины от ковида москвичей

Около полутора миллионов москвичей получили оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60%. Это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но всё равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину. Уже сегодня полтора миллиона [человек], — уточнил градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".