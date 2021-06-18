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Собянин назвал число получивших обе дозы вакцины от ковида москвичей

Он также рассказал, что популяционный иммунитет к коронавирусу в городе снизился с 60 до 25%.

18 июня, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Около полутора миллионов москвичей получили оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60%. Это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но всё равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину. Уже сегодня полтора миллиона [человек], — уточнил градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, до 29 июня продлили запрет на работу фуд-кортов, детских игровых комнат и зоопарков, запретили зрелищные мероприятия с численностью более одной тысячи человек, закрыли танцполы и фан-зоны. Однако в рамках эксперимента в столице откроют первые CoViD-free-рестораны.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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