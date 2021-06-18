Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить свою встречу с Байденом
Главы государств провели саммит на швейцарской вилле "Ла Гранж" 16 июня. Сначала они поговорили в узком составе, потом к ним присоединились делегации.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами Совбеза РФ предложил обсудить итоги его прошедшей встречи с главой США Джо Байденом, которая состоялась в среду.
"Начать [заседание] предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединённых Штатов [Джо Байденом]", — сказал Путин в начале рабочей встречи.
Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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