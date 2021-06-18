НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить свою встречу с Байденом

Главы государств провели саммит на швейцарской вилле "Ла Гранж" 16 июня. Сначала они поговорили в узком составе, потом к ним присоединились делегации.

18 июня, 12:29
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами Совбеза РФ предложил обсудить итоги его прошедшей встречи с главой США Джо Байденом, которая состоялась в среду.

"Начать [заседание] предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединённых Штатов [Джо Байденом]", — сказал Путин в начале рабочей встречи.

Швейцарский поворот: О чём договорились Путин и Байден

Швейцарский поворот: О чём договорились Путин и Байден

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Неожиданный итог: Как западные СМИ отреагировали на российско-американский саммит

Неожиданный итог: Как западные СМИ отреагировали на российско-американский саммит

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле рассказали, с какой программой Путин выступит на съезде партии "Единая Россия"

сегодня в 12:50

Путин обсудил с Совбезом России стратегию нацбезопасности

28 мая, 14:10

ЦИК России представил логотип и слоган для предстоящих выборов в Госдуму

сегодня в 12:48
Life

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

сегодня в 13:21

Таюрская показала формы в прозрачном белье, доказав, что её Instagram теперь только для взрослых

сегодня в 13:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1