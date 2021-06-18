Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить свою встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами Совбеза РФ предложил обсудить итоги его прошедшей встречи с главой США Джо Байденом, которая состоялась в среду.

"Начать [заседание] предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединённых Штатов [Джо Байденом]", — сказал Путин в начале рабочей встречи.