Один человек погиб и восемь пострадали при опрокидывании двух катамаранов с туристами в Карачаево-Черкесии
Ещё один путешественник пропал без вести, сейчас его ищут, пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу.
Фото © LIFE
Один человек погиб и восемь пострадали при опрокидывании двух катамаранов с туристами в КЧР. Видео © LIFE
Два катамарана с туристами из Краснодара перевернулись в районе аула Учкулан в Карачаево-Черкесии, один мужчина погиб, спасти удалось 12 человек, среди которых был 12-летний мальчик. Об этом Лайфу сообщили в оперативных службах.
Сначала перевернулась одна лодка, а когда вторая попыталась ей помочь, то тоже ушла под воду, после чего обе унесло течением. Всего в них находилось 14 человек. Известно, что в каждом катамаране находилось по одному инструктору. Погибшего мужчину 1985 года вынесло на берег, второй турист пропал без вести, сейчас его ищут. Восемь человек доставлены в больницу Карачаевска.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье нашли тела супругов, загадочно пропавших во время отдыха. Полицейский чудом успел спасти только трёхлетнего мальчика — ребёнок чуть не замёрз насмерть. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.
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