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В Приамурье вахтовый автомобиль упал в ручей, четыре человека пропали без вести

Инцидент произошёл в труднодоступном месте, и сейчас ведутся мероприятия по поиску людей.

18 июня, 12:14
<p>Фото © Администрация Тандинского района</p>

Фото © Администрация Тандинского района

Вахтовый автомобиль опрокинулся в воду при пересечении вброд ручья в Приамурье, четыре человека числятся пропавшими. Об этом сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев.

"На седьмом километре дороги Олекма — Хани при переезде вброд ручья Хайнхаан опрокинулся вахтовый автомобиль "Урал" под управлением мужчины 1961 года рождения. В транспортном средстве находилось восемь человек", — цитирует его ТАСС.

Под Новокузнецком опрокинулся вахтовый автобус, пострадало восемь человек

Под Новокузнецком опрокинулся вахтовый автобус, пострадало восемь человек

На сайте регионального управления Следственного комитета отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из аппарата следственного управления. С учётом отдалённости и труднодоступности места происшествия они снабжены необходимой техникой и оборудованием.

А в январе Лайф рассказывал, что на Кубани за ночь сожгли семь вахтовых автобусов. Пожары произошли почти одновременно на стоянках в Динском, Усть-Лабинском районах и в Краснодаре.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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