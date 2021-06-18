В Приамурье вахтовый автомобиль упал в ручей, четыре человека пропали без вести

Вахтовый автомобиль опрокинулся в воду при пересечении вброд ручья в Приамурье, четыре человека числятся пропавшими. Об этом сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев.

"На седьмом километре дороги Олекма — Хани при переезде вброд ручья Хайнхаан опрокинулся вахтовый автомобиль "Урал" под управлением мужчины 1961 года рождения. В транспортном средстве находилось восемь человек", — цитирует его ТАСС.

На сайте регионального управления Следственного комитета отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из аппарата следственного управления. С учётом отдалённости и труднодоступности места происшествия они снабжены необходимой техникой и оборудованием.