Испания может отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице
Такой шаг представители туристической отрасли считают крайне важным для привлечения отдыхающих из-за границы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото © EPA / ТАСС
Власти Испании намерены отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице. Такое заявление сделал премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес во время встречи с бизнесменами в Барселоне.
"Я хотел бы сделать очень важное объявление для 47 миллионов граждан нашей страны. Я хотел бы сообщить вам, что в следующий четверг мы проведём внеочередной Совет министров, на котором мы собираемся предложить отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице", — цитирует его слова информагентство El Pais.
Предположительно, Санчес уступил требованиям туристического сектора и представителей других сфер экономики, считающих такой шаг крайне важным для привлечения туристов из-за границы. По их мнению, ограничения разрушают желание людей приезжать в отпуск в Испанию и влияют на планы местных жителей, которые во многих случаях предпочитают вообще не выходить на улицу, если от них требуют появляться на людях в маске.
Между тем на днях в Подмосковье до 20 июля продлили ряд антиковидных ограничений. Они подразумевают, что жители обязаны носить маски в зданиях и транспортных средствах, а при отсутствии средства защиты дыхательных путей им могут отказать в оказании услуг. Проверять соблюдение требований будут сотрудники полиции и Росгвардии в магазинах, аптеках, больницах, такси и других транспортных средствах.
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