Испания может отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице

Власти Испании намерены отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице. Такое заявление сделал премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес во время встречи с бизнесменами в Барселоне.

"Я хотел бы сделать очень важное объявление для 47 миллионов граждан нашей страны. Я хотел бы сообщить вам, что в следующий четверг мы проведём внеочередной Совет министров, на котором мы собираемся предложить отменить с 26 июня обязательное ношение масок на улице", — цитирует его слова информагентство El Pais.

Предположительно, Санчес уступил требованиям туристического сектора и представителей других сфер экономики, считающих такой шаг крайне важным для привлечения туристов из-за границы. По их мнению, ограничения разрушают желание людей приезжать в отпуск в Испанию и влияют на планы местных жителей, которые во многих случаях предпочитают вообще не выходить на улицу, если от них требуют появляться на людях в маске.