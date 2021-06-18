Губернатор Подмосковья сделал уже третью прививку от ковида
Андрей Воробьёв рассказал, что таким образом решил защититься от более агрессивного "индийского" штамма.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сделал уже третью прививку от коронавируса. По его словам, это необходимо, чтобы не заразиться "индийским" штаммом, — антитела должны быть высокими.
"Я вакцинирован и уже третий раз. В чём специфика "индийского" штамма — антитела должны быть высокие, за ними нужно следить. Я ставил прививку в ноябре и на днях поставил третью вакцину", — отметил он в эфире RTVI.
Губернатор добавил, что перенёс прививку бессимптомно.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время.
О том, что известно об "индийском" штамме "Дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.
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