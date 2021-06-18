Губернатор Подмосковья сделал уже третью прививку от ковида

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что сделал уже третью прививку от коронавируса. По его словам, это необходимо, чтобы не заразиться "индийским" штаммом, — антитела должны быть высокими.

"Я вакцинирован и уже третий раз. В чём специфика "индийского" штамма — антитела должны быть высокие, за ними нужно следить. Я ставил прививку в ноябре и на днях поставил третью вакцину", — отметил он в эфире RTVI.

Губернатор добавил, что перенёс прививку бессимптомно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время.