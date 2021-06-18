В Петербурге с апреля от электросамокатов пострадало 14 детей
Среди самых частых травм помимо ушибов и синяков — компрессионные и переломы конечностей.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
14 детей получили различные травмы из-за электросамокатов в Санкт-Петербурге за неполные три месяца. Об этом рассказала заведующая отделением городского центра амбулаторной хирургии и травматологии больницы Марии Магдалины Елена Стародубцева.
Как она объяснила газете "Петербургский дневник", в медучреждение везут несовершеннолетних со всех районов, получивших "острые" травмы, а за сутки может проходить около 100 человек, пострадавших от падения или наезда электросамокатов, а также падения с тарзанок или полученных травм на батутах.
"На первом месте — переломы конечностей, часто сочетанные, а также компрессионные переломы. А вот по степени риска самыми травмоопасными считаются батуты и гироскутеры с электросамокатами", — сказала Стародубцева.
При этом шлемы при поездках выполняют скорее декоративную функцию, ведь они защищают от прямого удара и получения переломов черепа, но не спасают от сотрясения мозга.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых зон.
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