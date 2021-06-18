В Петербурге с апреля от электросамокатов пострадало 14 детей

14 детей получили различные травмы из-за электросамокатов в Санкт-Петербурге за неполные три месяца. Об этом рассказала заведующая отделением городского центра амбулаторной хирургии и травматологии больницы Марии Магдалины Елена Стародубцева.

Как она объяснила газете "Петербургский дневник", в медучреждение везут несовершеннолетних со всех районов, получивших "острые" травмы, а за сутки может проходить около 100 человек, пострадавших от падения или наезда электросамокатов, а также падения с тарзанок или полученных травм на батутах.

"На первом месте — переломы конечностей, часто сочетанные, а также компрессионные переломы. А вот по степени риска самыми травмоопасными считаются батуты и гироскутеры с электросамокатами", — сказала Стародубцева.

При этом шлемы при поездках выполняют скорее декоративную функцию, ведь они защищают от прямого удара и получения переломов черепа, но не спасают от сотрясения мозга.