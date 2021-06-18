Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года, Москва уже уведомила все государства-участники о своём решении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно — белорусские партнёры", — добавили в ведомстве.