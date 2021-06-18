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Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Соответствующий документ приняли в Госдуму, Совфеде, а 7 июня его подписал президент Владимир Путин.

18 июня, 13:21

Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года, Москва уже уведомила все государства-участники о своём решении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

"Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках Договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию. О выходе из этой группы также проинформированы все государства-участники и отдельно — белорусские партнёры", — добавили в ведомстве.

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Захарова заявила, что денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы России

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

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В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект, затем документ одобрили в Совфеде, и 7 июня его подписал Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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