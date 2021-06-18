"Ещё ничего не начинается": В Федерации рестораторов объяснили ситуацию с CoViD-free-зонами в Москве

В эксперименте участвует пока несколько десятков ресторанов. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами.