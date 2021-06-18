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"Ещё ничего не начинается": В Федерации рестораторов объяснили ситуацию с CoViD-free-зонами в Москве

В эксперименте участвует пока несколько десятков ресторанов. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами.

18 июня, 13:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперимент с CoViD-free-зонами в Москве находится на этапе разработки, об этом телеканалу "360" рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, с инициативой выступили сами заведения общепита, чтобы иметь возможность работать даже при сложной ситуации с коронавирусом в городе.

"Завтра ничего не начинается. Этот процесс только обсуждают. Для того чтобы это заработало, нужно, чтобы все сотрудники имели антитела — независимо с помощью вакцины они их получили или переболев CoViD-19. Пока вопрос стоит только об эксперименте", — отметил он.

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Ресторатор Роман Рожниковский уточнил, что проект в полной мере смогут запустить к 1 июля, когда сотрудники кафе и баров будут вакцинированы. Также к началу следующего месяца может быть разработана система контроля. По словам Бухарова, идею с CoViD-free-зонами было решено предложить властям Москвы с учётом опыта других стран, например Израиля.

"Наверное, есть часть людей, которые будут готовы прийти в ресторан, куда можно зайти без масок и без перчаток, без соблюдения дистанции, и у него не будут ограничения по времени. Может быть, люди скажут: да, хорошо, согласны", добавил президент Федерации рестораторов и отельеров России.

При этом инициаторы проекта не исключают, что от клиентов возможны претензии — возможно, будут желающие прорваться в свободную зону, не имея соответствующих документов. Именно поэтому идея пока находится в пилотном режиме.

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Напомним, Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита Москвы первых зон, свободных от коронавируса. В эксперименте участвует пока несколько десятков ресторанов. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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