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Стало известно, за что сидят американцы в российских тюрьмах

Отбывают граждане США наказание в нашей стране по самым разным статьям: мошенничество, шпионаж, торговля наркотическими средствами и даже убийство и педофилия.

18 июня, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Юрий Тутов</p>

Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Всего на территории России в заключении находится 17 граждан США. При этом восемь из них содержатся в СИЗО, так как либо в отношении них продолжается следствие, либо приговор не успел вступить в законную силу, сообщается в материале RT.

При этом американцы отбывают наказание в России по самым разным статьям: мошенничество, шпионаж, торговля наркотическими средствами и даже убийство и педофилия. Восемь из них имеют российское гражданство, и ещё один — гражданство Армении.

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Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи с главой Белого дома Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил о возможности найти компромиссы с США по обмену осуждёнными.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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