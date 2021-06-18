Стало известно, за что сидят американцы в российских тюрьмах

Всего на территории России в заключении находится 17 граждан США. При этом восемь из них содержатся в СИЗО, так как либо в отношении них продолжается следствие, либо приговор не успел вступить в законную силу, сообщается в материале RT.

При этом американцы отбывают наказание в России по самым разным статьям: мошенничество, шпионаж, торговля наркотическими средствами и даже убийство и педофилия. Восемь из них имеют российское гражданство, и ещё один — гражданство Армении.