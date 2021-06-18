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Унесло потоком: Один человек погиб в результате наводнения в Ялте

По данным властей, первой жертвой бушующей в регионе стихии стал мужчина 1995 года рождения.

18 июня, 13:57

Один человек погиб в результате наводнения в Ялте. Видео © LIFE

В Ялте одного из жителей унесло потоком воды, он погиб. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"В Ялте — погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком", — сказал Крючков со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова, сделанное на заседании оперативного штаба.

Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления

Восемь человек пострадали в Ялте из-за сильного подтопления

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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