Унесло потоком: Один человек погиб в результате наводнения в Ялте
По данным властей, первой жертвой бушующей в регионе стихии стал мужчина 1995 года рождения.
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте. Видео © LIFE
В Ялте одного из жителей унесло потоком воды, он погиб. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Ялте — погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком", — сказал Крючков со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова, сделанное на заседании оперативного штаба.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда накануне эвакуировали пациентов. В целом же на востоке полуострова были эвакуированы около 900 человек.
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