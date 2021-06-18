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Молодёжь назвали главным распространителем "индийского" штамма коронавируса

Молодые люди чаще всего болеют в лёгкой форме, однако продолжают социализироваться, несмотря на симптомы опасного заболевания, заявила эксперт.

18 июня, 14:18
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

"Индийский" штамм коронавируса в России распространяет в основном молодёжь как самая активная часть населения. Таким мнением поделилась с журналистами замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Особенно актуально соблюдение (мер профилактики. — Прим. Лайфа) сейчас, когда циркулирует "индийский" штамм, и наиболее активная часть населения — молодёжь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", — заявила Пшеничная.

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Она подчеркнула, что в последнее время люди сильно расслабились, несмотря на то что коллективный иммунитет к коронавирусу ещё не достигнут. Многие, особенно молодые люди, болеют коронавирусом бессимптомно или в лёгкой форме, однако они продолжают социализироваться, несмотря на респираторные симптомы, отметила эксперт.

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В заключение она призвала россиян к вакцинации, добавив, что сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время в столице.

О том, что известно об "индийском" штамме "Дельта", самой опасной мутации коронавируса, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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