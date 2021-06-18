Россиянам рассказали, какая мутация коронавируса может вызвать новую пандемию

Самый опасный сценарий развития пандемии может произойти, если коронавирус обретёт мутацию, меняющую его антигенную структуру. Тогда все вакцины и антитела к уже привычным нам штаммам будут неэффективны, рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

"Самые неприятные мутации, которые могут случиться, это те, которые меняют антигенную структуру этого вируса. То есть, например, был SARS-CoV, и сейчас появился CoViD-19 (SARS-CoV-2. — Прим. Лайфа). Вирус при этом изменится настолько, что у нас не окажется ни одного человека с иммунитетом", — объяснил Зверев в беседе с Ura.ru.

С ним согласен и другой учёный — заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, мутации, которые научатся обходить антитела, станут самыми опасными для человечества и фактически начнут пандемию с чистого листа. При этом специалисты уточнили, что пока оснований для беспокойства нет. Кроме того, если такие штаммы появятся, то летальность у них, вероятнее всего, будет ниже, как это свойственно вирусам вроде SARS-CoV-2.