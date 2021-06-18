Роналду стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком, на которого в "Инстаграме" подписалось 300 миллионов человек.

Второе место в списке самых популярных инстаграм-аккаунтов занимает американский рестлер и актёр Дуэйн Скала Джонсон (246 млн подписчиков). Третьей идёт певица из США Ариана Гранде (244 млн). В пятёрку также входят ещё две американки — модель Кайли Дженнер (241 млн) и певица Селена Гомес (238 млн).

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Отметим, что на капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси в социальной сети подписаны 219 млн человек. У бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара 152 млн подписчиков.

В ходе Евро-2020 Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выиграл серебро в 2004 году, дошёл до четвертьфинала в 2008-м, взял бронзу в 2012-м и завоевал титул в 2016-м.

Также португалец стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. На данный момент на его счету 11 голов в 22 матчах на Евро.