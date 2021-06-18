Нынешний чемпионат Европы, уже спустя неделю, можно назвать уверенным победителем по числу происходящих на нём событий, которые имеет отношению не только к футболу. Форма футболистов, преклонения колен, коронавирус, болельщики. И вот теперь дошло до того, о чем явно никто особо не мог и подумать.

Звезда мирового футбола и португальской сборной в частности Криштиану Роналду пришёл на одну из пресс-конференций в рамках Евро-2020 в неплохом расположении духа. Перед ним, по традиции, стояли бутылки с напитками от спонсоров — безалкогольное пиво Heiniken и традиционная Coca-Cola.

Как вдруг Роналду взял и просто отодвинул две бутылки со спонсорскими напитками, а вместо них на передний план поставил бутылку с обычной водой. И заявил: "Пейте воду". Такое заявление от Криштиану в общем-то не удивительно, поскольку он никогда не рекламировал ничего сладкого, а своим детям даже запрещает пить газировку.

Тем не менее, одним своим движением Роналду взял и обвалил акции Coca-Cola на 1,6%, что стоило гиганту потери 4 миллиардов долларов капитализации. Позже выяснилось, что падение акций компании именно в тот день было плановым. Однако такой жест португальской легенды не остался не замеченным, а компании пришлось даже отвечать звезде мирового футбола.

"Каждый имеет право на свои предпочтения в напитках, у каждого разные вкусы и потребности", — говорилось в заявлении компании.

Своеобразную выходку Роналду заметили не только ребята из Coca-Cola, но и другие футболисты. Аналогичный жест сделал итальянец Мануэль Локателли после своего блистательного матча против команды Швейцарии. Правда, он был не так радикален, как португалец, и не стал отодвигать колу далеко. Тем не менее, на передний план также вышла бутылка обычной воды.

Видео © Twitter / Sky Sports News

Поль Погба же из сборной Франции решил повторить трюк, но немного с другим спонсором. Он, с достаточно решительным взглядом, одним движением убрал из кадра бутылку безалкогольного пива Heiniken. Правда, ни его поступок, ни жест Локателли никак не повлияли на экономические показатели компаний.

Видео © Twitter / La Octava Sports

Спасать спонсоров Евро-2020 пришлось представителям России и Украины. Сначала на первый план вышел главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов. Он спокойно взял две бутылки с колой, открыл одну из них о вторую и выпил прямо при журналистах.

Сидевший рядом с ним Георгий Джикия решил посвятить Черчесова в историю с Роналду, но она российского тренера не сильно-то и впечатлила. Буквально в одночасье наставник нашей сборной взорвал соцсети, которые начали сравнивать его поступок с жестом португальца.

"Эти бутылки, видимо, для красоты стоят. Вот как бутылку открыть без открывашки? Стаса, понятно, это не остановило", — написал один из комментаторов.

"Черчесов восстановил позиции Coca-Cola", — отметил другой пользователь соцсетей, который провёл параллели с Роналду.

Впрочем, переплюнуть всех в этой истории смог нападающий украинской сборной Андрей Ярмоленко. Он не стал что-то убирать, или же открывать, а просто обратил внимание на все истории и показал миру свою открытость.

"Я видел, как Роналду убрал Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken! Свяжитесь со мной!", — сказал Ярмоленко.

😄Андрей Ярмоленко продолжает флэшмоб с бутылками на пресс-конференции Евро-2020. Зацените ответочку Роналду, Погбе и Локателли👇 pic.twitter.com/PIj28eTapQ — Телеспорт (@telesporttv) June 17, 2021

Впрочем, подобные истории со спонсорами происходят не в первый раз. На чемпионате мира 2018 года в России вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави отказался от награды лучшему игроку матча с Уругваем, потому что приз был представлен с символикой производителя пива.

Теперь же дошло до того, что УЕФА не смог не отреагировать на ситуацию, и запретил футболистам всячески переставлять бутылки от спонсоров. Правда за прошлые поступки, в частности Роналду, никто наказывать не собирается. Однако в УЕФА готовы к тому, что если на Евро-2020 будет сохраняться подобный тренд, то придётся применять разного рода санкции к игрокам.

"У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили им об их обязательствах, но, конечно, санкции всегда возможны", — отметил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен.