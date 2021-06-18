Сборная Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы победила команду Словакии со счётом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В стартовом составе на поле вышли шведские футболисты "Краснодара" Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также бывшие игроки "Зенита" словаки Томаш Губочан и Роберт Мак. Во втором тайме Олссона заменил его партнёр по российскому клубу Виктор Классон.

С первых минут шведы захватили территориальное преимущество, но долгое время не могли отличиться. С опасными ударами Людвига Аугустинссона и Александера Исака великолепно справился словацкий голкипер Мартин Дубравка.

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Дубравка в своей штрафной сбил вышедшего на замену во втором тайме Робина Квайсона, и арбитр назначил пенальти. Точный удар с одиннадцатиметровой отметки нанёс Эмиль Форсберг.

В первом туре в группе E сборная Словакии победила Польшу в Санкт-Петербурге со счётом 2:1, а шведы сыграли вничью с Испанией в Севилье (0:0).