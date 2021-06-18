Ударил камнем и извинился: До жестокого убийства школьницы за отказ его поцеловать подросток нападал на другую девочку
Задержанный юноша признался, что иногда у него наступают приступы ярости, из-за чего он даже хотел обратиться за помощью к психиатру.
Фото © LIFE
17-летний подросток, который убил под Пензой свою подругу за отказ поцеловаться, и раньше проявлял агрессию. До расправы над школьницей он пожаловался одной из своих знакомых, что не смог поучаствовать в драке, а ему очень хотелось кого-нибудь побить.
Как стало известно Лайфу, в 2016 году он напал на девочку. Тогда сценарий развивался почти так же — он проводил подругу до дома, между ними произошла ссора, и он напал на неё. Подросток взял камень и ударил девочку. На этом тогда он остановился. Девочка же не стала заявлять в полицию, так как парень извинился.
По данным Лайфа, на допросе подросток признался, что периодически у него случаются приступы агрессии. Так произошло и в этот раз, когда подруга отказала ему в поцелуе. На учёте в больнице он не был, но хотел обратиться за помощью к психиатру. Правда, дойти до специалиста он так и не успел.
Напомним, трагедия произошла в одном из посёлков Пензенской области накануне. После отказа в поцелуе подросток жестоко избил и изрезал разбитой бутылкой 15-летнюю девушку. Позже его обнаружили рядом с полураздетым телом погибшей. На допросе он признался в убийстве, но попытку изнасилования отрицал.
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