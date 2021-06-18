Тело мужчины обнаружили в московском фитнес-центре
По предварительным данным, посетитель утонул в бассейне. Сейчас прокуратура проводит проверку.
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В одном из фитнес-клубов на юго-востоке Москвы обнаружено тело молодого человека. Прокуратура столицы начала проверку по этому факту.
"По предварительной информации, 18 июня в зоне бассейна в фитнес-клубе, расположенном в Михайловском проезде, скончался 26-летний мужчина", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, клиент клуба утонул в бассейне. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.
А в апреле в одном из московских фитнес-клубов произошло резонансное убийство — за одним из тренажёров нашли тело мужчины, киллер успел выпустить в него минимум пять пуль. Убитым оказался 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий. Нападавшего задержали на следующий день.
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