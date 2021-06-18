"Платить не хотим, будем кататься": В Казани таксист возил пассажирку с открытой дверью из-за 398 рублей
Теперь этим видеороликом занялась местная полиция, которая начала проверку.
В Казани таксист возил пассажирку с открытой дверью из-за 398 рублей. Видео © Соцсети
В Казани таксист устроил пассажирке поездку с ветерком из-за неразберихи с оплатой проезда и вёз её с большой скоростью и открытой дверью. Видеозапись появилась в социальных сетях.
"Платить же не хотим? Будем кататься!" — говорит водитель женщине. На кадрах видно, что она при этом держится за ремень безопасности и придерживает дверь ногой, чтобы та находилась в открытом состоянии.
"Выметайся вон, ты больная": Водитель "Яндекс.Такси" грубо выволок из машины телеведущую, заподозрив у неё ковид
По словам таксиста, оплата у пассажирки стояла наличными, однако отдавать 398 рублей за поездку она не собиралась. Водитель при этом утверждал, что ему никто ничего не заплатил, а когда женщина ещё раз заявила об отказе от оплаты, отметил, что будет продолжать движение и "сейчас с Дербышек обратно поедет в Юдино".
"Все материалы переданы в ГИБДД для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — сообщили Лайфу в пресс-службе МВД и заявили, что проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей, которые она отказалась платить за проезд по платной дороге. Сам водитель объяснил Лайфу, что клиентка с самого начала вела себя агрессивно из-за того, что по предыдущей заявке её уже отказались везти, а после ситуации с оплатой проезда по платной автодороге и вовсе стала шантажировать, что напишет заявление в полицию о попытке изнасилования.
Лента новостей
Тело второго погибшего нашли на месте опрокидывания двух катамаранов с туристами в Карачаево-Черкесии
сегодня в 14:47
Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры
сегодня в 14:34
"Кроль был хороший": Аксёнов пообещал наградить мужчин, плывших за его лодкой по затопленной Керчи
сегодня в 14:29
Комментариев: 0