В Казани таксист возил пассажирку с открытой дверью из-за 398 рублей. Видео © Соцсети

В Казани таксист устроил пассажирке поездку с ветерком из-за неразберихи с оплатой проезда и вёз её с большой скоростью и открытой дверью. Видеозапись появилась в социальных сетях.

"Платить же не хотим? Будем кататься!" — говорит водитель женщине. На кадрах видно, что она при этом держится за ремень безопасности и придерживает дверь ногой, чтобы та находилась в открытом состоянии.

По словам таксиста, оплата у пассажирки стояла наличными, однако отдавать 398 рублей за поездку она не собиралась. Водитель при этом утверждал, что ему никто ничего не заплатил, а когда женщина ещё раз заявила об отказе от оплаты, отметил, что будет продолжать движение и "сейчас с Дербышек обратно поедет в Юдино".