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"Платить не хотим, будем кататься": В Казани таксист возил пассажирку с открытой дверью из-за 398 рублей

Теперь этим видеороликом занялась местная полиция, которая начала проверку.

18 июня, 15:07

В Казани таксист возил пассажирку с открытой дверью из-за 398 рублей. Видео © Соцсети

В Казани таксист устроил пассажирке поездку с ветерком из-за неразберихи с оплатой проезда и вёз её с большой скоростью и открытой дверью. Видеозапись появилась в социальных сетях.

"Платить же не хотим? Будем кататься!" — говорит водитель женщине. На кадрах видно, что она при этом держится за ремень безопасности и придерживает дверь ногой, чтобы та находилась в открытом состоянии.

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По словам таксиста, оплата у пассажирки стояла наличными, однако отдавать 398 рублей за поездку она не собиралась. Водитель при этом утверждал, что ему никто ничего не заплатил, а когда женщина ещё раз заявила об отказе от оплаты, отметил, что будет продолжать движение и "сейчас с Дербышек обратно поедет в Юдино".

"Все материалы переданы в ГИБДД для выяснения всех обстоятельств произошедшего", — сообщили Лайфу в пресс-службе МВД и заявили, что проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге таксист бизнес-класса набросился на пассажирку из-за 700 рублей, которые она отказалась платить за проезд по платной дороге. Сам водитель объяснил Лайфу, что клиентка с самого начала вела себя агрессивно из-за того, что по предыдущей заявке её уже отказались везти, а после ситуации с оплатой проезда по платной автодороге и вовсе стала шантажировать, что напишет заявление в полицию о попытке изнасилования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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