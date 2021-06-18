Тело второго погибшего нашли на месте опрокидывания двух катамаранов с туристами в Карачаево-Черкесии

ЧП произошло сегодня. Сначала перевернулась одна лодка, а когда пассажиры второй попытались ей помочь, то она тоже ушла под воду. После чего оба катамарана унесло течением. Всего в них находилось 14 человек. Один погиб на месте, ещё восемь человек доставлены в больницу Карачаевска.

