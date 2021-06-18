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Тело второго погибшего нашли на месте опрокидывания двух катамаранов с туристами в Карачаево-Черкесии

Ещё восемь человек остаются в больницах с различными травмами. Всего в момент ЧП в лодках находилось 14 человек.

18 июня, 14:47
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Туриста, пропавшего после опрокидывания двух катамаранов в районе аула Учкулан Карачаево-Черкесии, нашли мёртвым. Его тело достали из воды, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло сегодня. Сначала перевернулась одна лодка, а когда пассажиры второй попытались ей помочь, то она тоже ушла под воду. После чего оба катамарана унесло течением. Всего в них находилось 14 человек. Один погиб на месте, ещё восемь человек доставлены в больницу Карачаевска.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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