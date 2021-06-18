Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры

За несколько часов до исчезновения в Нижнем Новгороде американская студентка Кэтрин Сироу попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры предоставило региональное управление Следственного комитета.

На них видно, что женщина в начале третьего часа 15 июня находится в здании супермаркета и держит в руках корзину для продуктов.

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, позднее, около 18:30, в этот день Кэтрин вышла из дома, села в машину к незнакомцу и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района. Следователи продолжают расследование уголовного дела и просят жителей города Бора и Нижегородской области помочь в поисках американки. Тем, кто видел её в период с 18:00 до 20:00 15-го числа, нужно обратиться в дежурную часть, а водителей с авторегистраторами просят посмотреть записи за этот промежуток времени.