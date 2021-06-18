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Американка из Нижнего Новгорода за несколько часов до исчезновения попала на камеры

Следователи установили, что позднее в этот день Кэтрин вышла из дома, села в машину к незнакомцу и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района, жителей просят помочь в поисках.

18 июня, 14:34
<p>Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1583730/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Нижегородской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

За несколько часов до исчезновения в Нижнем Новгороде американская студентка Кэтрин Сироу попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры предоставило региональное управление Следственного комитета.

На них видно, что женщина в начале третьего часа 15 июня находится в здании супермаркета и держит в руках корзину для продуктов.

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

По данным следствия, позднее, около 18:30, в этот день Кэтрин вышла из дома, села в машину к незнакомцу и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района. Следователи продолжают расследование уголовного дела и просят жителей города Бора и Нижегородской области помочь в поисках американки. Тем, кто видел её в период с 18:00 до 20:00 15-го числа, нужно обратиться в дежурную часть, а водителей с авторегистраторами просят посмотреть записи за этот промежуток времени.

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Напомним, американская студентка Сироу Кэтрин Илэйн пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Одногруппники женщины были шокированы, узнав о случившемся.

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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