Глава Крыма Сергей Аксёнов упомянул о плывших за его лодкой по затопленной Керчи мужчинах, отвечая на вопрос о поощрении людей за помощь местным жителям. Он пообещал, что их тоже наградят.

"Поощрим здесь всех. Никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы МЧС. Двигались уверенно, кроль был хороший", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".