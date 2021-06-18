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"Кроль был хороший": Аксёнов пообещал наградить мужчин, плывших за его лодкой по затопленной Керчи

Руководитель республики пошутил, что герои нашумевшего ролика "вчера Крым продвигали", двигались уверенно.

18 июня, 14:29
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Глава Крыма Сергей Аксёнов упомянул о плывших за его лодкой по затопленной Керчи мужчинах, отвечая на вопрос о поощрении людей за помощь местным жителям. Он пообещал, что их тоже наградят.

"Поощрим здесь всех. Никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы МЧС. Двигались уверенно, кроль был хороший", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24".

Глава республики также отметил, что будут компенсации за автомобили и недвижимость, пострадавшие во время подтоплений. Журналисты рассказали ему о жителе Приозёрного, который на своём тракторе вывозил детей из зоны подтопления. Аксёнов попросил оставить фамилию героя и добавил, что ему "руку пожать за честь таким людям".

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

Напомним, что 17 июня сильнейший ливень обрушился на Керчь и превратил улицы в реки, в городе ввели режим ЧС. Для контроля за ситуацией туда прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов, но в центре внимания оказался не он, а люди, которые вплавь следовали за его лодкой прямо по затопленной улице. В Сети сразу предположили, что это сотрудники МЧС, но федеральное ведомство опровергло эту информацию. Хотя позже сам Аксёнов подтвердил, что это были спасатели и таким образом они сопровождали не только его лодку, но и все остальные.

"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи

"Предлагаю паразитирование снять": Аксёнов рассказал, кто на самом деле плыл за его лодкой в затопленной Керчи

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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