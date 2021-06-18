Роскомнадзор заблокировал около 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации
А с начала 2020 года было удалено больше тысячи материалов с недостоверной информацией о коронавирусе.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых в том числе содержалась информация о продаже сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от CoViD-19", — отметили в РКН.
Всего же за первые шесть месяцев 2020 года из Сети было удалено или заблокировано более одной тысячи недостоверных материалов о коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил использование в России сервисов Vyprvpn и Opera VPN. При этом в ведомстве пообещали, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.
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