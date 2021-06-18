Роскомнадзор заблокировал около 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации

Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых в том числе содержалась информация о продаже сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от CoViD-19", — отметили в РКН.

Всего же за первые шесть месяцев 2020 года из Сети было удалено или заблокировано более одной тысячи недостоверных материалов о коронавирусной инфекции.