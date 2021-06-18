НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роскомнадзор заблокировал около 150 сайтов по продаже сертификатов вакцинации

А с начала 2020 года было удалено больше тысячи материалов с недостоверной информацией о коронавирусе.

18 июня, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых в том числе содержалась информация о продаже сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от CoViD-19", — отметили в РКН.

В Facebook, Google и YouTube отказались удалить почти 9 тысяч запрещённых в РФ материалов

В Facebook, Google и YouTube отказались удалить почти 9 тысяч запрещённых в РФ материалов

Всего же за первые шесть месяцев 2020 года из Сети было удалено или заблокировано более одной тысячи недостоверных материалов о коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил использование в России сервисов Vyprvpn и Opera VPN. При этом в ведомстве пообещали, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Браузер Opera приостановил поддержку сервисов VPN на территории России

вчера в 16:21

Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

сегодня в 16:13

Суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков

сегодня в 16:23
Life

Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами

сегодня в 16:14

Что ж ты, Бабиш, сдал назад: Почему Чехия решила помириться с Россией и в чём её интерес

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1