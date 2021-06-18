Спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал удавшимся экспериментом. Об этом заявил художественный руководитель театра МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

"Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".