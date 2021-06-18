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"Стоячая овация снимает все вопросы": Худрук МХАТа назвал спектакль с Бузовой удавшимся экспериментом

Он заметил, что в следующий раз, если в театре захотят повторить подобное, никто им не запретит это сделать.

18 июня, 15:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой стал удавшимся экспериментом. Об этом заявил художественный руководитель театра МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

"Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Однако приглашение таких медийных личностей не является самоцелью для театра, а стало лишь естественными моментом, уточнил Бояков. При этом он заметил, что в следующий раз, если во МХАТе захотят повторить подобное, никто им не запретит это сделать.

"Задумка режиссёра": Во МХАТе рассказали, что Бузова в спектакле пела под фонограмму

"Задумка режиссёра": Во МХАТе рассказали, что Бузова в спектакле пела под фонограмму

Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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