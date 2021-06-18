Голикова заявила о единичных случаях заражения ковидом после прививки

Случаи заражения коронавирусом после вакцинации действительно фиксируются, но они единичны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть. Факты такие имеются, хотя они носят единичный характер. И важно иметь в виду, что, когда привитый человек заболевает, если он обращается к врачу при появлении хоть каких-то симптомов, это позволяет ему перенести это заболевание в лёгкой форме", — объяснила она.