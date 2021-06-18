Голикова заявила о единичных случаях заражения ковидом после прививки
Голикова уточнила, что своевременное обращение к врачу заболевшего после вакцинации позволит предотвратить тяжёлое течение.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото © Совет Федерации
Случаи заражения коронавирусом после вакцинации действительно фиксируются, но они единичны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.
"Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть. Факты такие имеются, хотя они носят единичный характер. И важно иметь в виду, что, когда привитый человек заболевает, если он обращается к врачу при появлении хоть каких-то симптомов, это позволяет ему перенести это заболевание в лёгкой форме", — объяснила она.
Голикова уточнила, что при своевременном обращении к медикам велика вероятность, что инфекция не переместится на лёгкие.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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