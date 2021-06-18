Во Владимирской области вводят новые антиковидные ограничения

С 21 июня во Владимирской области вводятся новые коронавирусные ограничения. В регионе запретят проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий, сообщили в администрации региона.

Исключение сделают для массовых мероприятий на открытом воздухе на ограждённой территории, а пускать туда будут только привитых граждан или тех, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест. То же касается физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта — не более 50% зрительских мест от всей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста, работников с хроническими заболеваниями и беременных. Допускается деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории ТЦ, а также фуд-кортов при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

До 4 июля 2021 года запрещается нахождение детей и подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.