Во Владимирской области вводят новые антиковидные ограничения
В частности, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционку.
Сотрудник измеряет температуру посетительницы на входе в сервисный центр. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
С 21 июня во Владимирской области вводятся новые коронавирусные ограничения. В регионе запретят проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий, сообщили в администрации региона.
Исключение сделают для массовых мероприятий на открытом воздухе на ограждённой территории, а пускать туда будут только привитых граждан или тех, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест. То же касается физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта — не более 50% зрительских мест от всей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.
Работодателям рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста, работников с хроническими заболеваниями и беременных. Допускается деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории ТЦ, а также фуд-кортов при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.
До 4 июля 2021 года запрещается нахождение детей и подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.
А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время москвичей.
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