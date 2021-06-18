Число полностью привитых от ковида россиян увеличилось до 16,1 миллиона
Только за последние два дня объёмы вакцинации в стране подскочили на 5%.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Число вакцинированных от коронавирусной инфекции первым компонентом в России увеличилось до 19,7 миллиона, полностью привитых в стране — 16,1 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На утро сегодняшнего дня в РФ первым компонентом вакцинированы 19,7 миллиона человек, а обоими компонентами — 16,1 миллиона человек", — сказала она на брифинге в Доме правительства.
Она уточнила, что только за последние два дня объёмы вакцинации от ковида в стране подскочили на 5%.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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