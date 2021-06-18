Число полностью привитых от ковида россиян увеличилось до 16,1 миллиона

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции первым компонентом в России увеличилось до 19,7 миллиона, полностью привитых в стране — 16,1 миллиона. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На утро сегодняшнего дня в РФ первым компонентом вакцинированы 19,7 миллиона человек, а обоими компонентами — 16,1 миллиона человек", — сказала она на брифинге в Доме правительства.