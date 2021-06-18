Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня. Такое решение в пятницу принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в республике. Она пришла к выводу, что уровень вакцинации персонала в отелях Турции составляет от 60 до 90 процентов.