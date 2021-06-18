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Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

Делегация экспертов из РФ завершила оценку ситуации в республике и пришла к выводу о целесообразности отмены ограничения на полёты.

18 июня, 16:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня. Такое решение в пятницу принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в республике. Она пришла к выводу, что уровень вакцинации персонала в отелях Турции составляет от 60 до 90 процентов.

"По заключению наших специалистов и с учётом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — объявила вице-премьер РФ.

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Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Союзе турагентств россиянам рассказали, куда можно полететь этим летом вместо Антальи и Кемера.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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