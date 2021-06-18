Собянин назвал борьбу с коронавирусом битвой "за выживание экономики"

Бороться с коронавирусом — это ещё и борьба за выживание экономики, поэтому необходимо искать такой подход, чтобы Москва продолжала функционировать. Такую точку зрения высказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путём ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это ещё и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", — сказал градоначальник в эфире Первого канала.