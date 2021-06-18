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Собянин назвал борьбу с коронавирусом битвой "за выживание экономики"

По словам градоначальника, при сложной эпидемиологической ситуации нужно уберечь финансы и рабочие места в столице.

18 июня, 15:47
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Бороться с коронавирусом — это ещё и борьба за выживание экономики, поэтому необходимо искать такой подход, чтобы Москва продолжала функционировать. Такую точку зрения высказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Нам не только же нужно бороться с коронавирусом путём ограничений или медицинских технологий. Борьба с коронавирусом — это ещё и борьба за выживание экономики, рабочих мест, чтобы люди получали зарплату, чтобы экономика функционировала, город функционировал. Нужно находить подходы, как в новых условиях, новой реальности это делать", — сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, до 29 июня продлили запрет на работу фуд-кортов, детских игровых комнат и зоопарков, запретили зрелищные мероприятия с численностью более одной тысячи человек, закрыли танцполы и фан-зоны. Однако в рамках эксперимента в столице откроют первые CoViD-free-рестораны.

Собянин назвал число получивших обе дозы вакцины от ковида москвичей

Собянин назвал число получивших обе дозы вакцины от ковида москвичей

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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