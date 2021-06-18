Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами
Также будет увеличено количество рейсов ещё в восемь государств.
Фото © Pixabay
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран: Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Кроме того, будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Также оперштаб рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию.
"Мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение [частоты] авиационного сообщения произойдут с 28 июня 2021 года", — отметила Голикова.
Оперштаб сегодня принял также очень долгожданное для россиян решение — Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в республики. Они пришли к выводу, что уровень вакцинации персонала в отелях Турции составляет от 60% до 90%.
Комментариев: 0