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Голикова призвала россиян вакцинироваться перед отпуском за границей

Сегодня оперштаб принял очень долгожданное для туристов решение: полностью возобновляется авиасообщение с Турцией, также открывается ещё восемь стран.

18 июня, 16:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском за рубежом.

"Я бы хотела обратить внимание на рекомендации, о которых мы настоятельно просим наших граждан. При планировании отпуска просьба всё-таки вакцинироваться, поскольку в ряде государств принято решение о том, что на территории этих государств принимаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами", — заявила она на брифинге в Доме правительства РФ.

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Напомним, сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в республике. Они пришли к выводу, что уровень вакцинации персонала в отелях Турции составляет от 60 до 90%.

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Помимо этого открывается ещё восемь стран: США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр и Северная Македония. Будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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