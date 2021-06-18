Голикова призвала россиян вакцинироваться перед отпуском за границей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском за рубежом.

"Я бы хотела обратить внимание на рекомендации, о которых мы настоятельно просим наших граждан. При планировании отпуска просьба всё-таки вакцинироваться, поскольку в ряде государств принято решение о том, что на территории этих государств принимаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами", — заявила она на брифинге в Доме правительства РФ.

Напомним, сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял очень долгожданное для россиян решение: Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в республике. Они пришли к выводу, что уровень вакцинации персонала в отелях Турции составляет от 60 до 90%.