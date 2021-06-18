Лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), выписали из больницы. Об этом сообщается в твиттере Датского футбольного союза.

29-летнему полузащитнику успешно провели операцию по установке кардиостимулятора. Сразу после выхода из клиники он посетил расположение национальной сборной. В ближайшее время Эриксен отправится домой, где будет проводить время с семьёй.

"Огромное спасибо всем за поддержку. Для меня это было невероятно важно. Операция прошла успешно. С учётом всех обстоятельств вполне можно сказать, что у меня всё хорошо. Было здорово снова встретиться с партнёрами по команде, которые накануне провели фантастический матч. Конечно, я буду поддерживать их в понедельник в игре с Россией", — заявил Эриксен.

Хавбек упал без сознания во время матча с Финляндией в минувшую субботу. Лидер сборной Дании в концовке первого тайма рухнул на газон и не смог подняться. Эриксена доставили в больницу, где его состояние улучшилось. Позднее врачи сообщили, что полузащитник перенёс остановку сердца.

Игра в Копенгагене была приостановлена, но позже её возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу Финляндии.