Голикова сообщила, что за последние пять дней число заболевших ковидом в России увеличилось на треть
По словам вице-премьера, в столице эта цифра ещё больше, а причиной такого развития событий стало несоблюдение гражданами ограничительных мер.
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За последние пять дней заболеваемость коронавирусом в России выросла на треть. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%", — сказала Голикова.
Она также добавила, что в Москве этот показатель выше и составляет 54,4%. В качестве основной причины такого развития событий Голикова назвала несоблюдение гражданами ограничительных мер.
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Напомним, за минувшие сутки в России выявили более 17 тысяч случаев коронавируса, что стало максимумом с 1 февраля. В Москве при этом были зафиксированы рекордные цифры — более девяти тысяч заболевших.
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