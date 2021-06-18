Легко спутать с простудой: Голикова перечислила симптомы "индийской" мутации ковида
При первых их проявлениях нужно вызвать врача и сдать ПЦР-тест, уточнила зампредседателя кабмина.
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Симптомы "индийского" штамма коронавирусной инфекции просты и схожи с простудными. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Симптомы очень простые: насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль", — сказала она на брифинге в Доме правительства.
Однако главной проблемой Голикова назвала увеличенную заразность мутации, из-за чего быстрота заболевания "возрастает кратно" и усиливает необходимость вакцинации. При первом появлении симптомов, схожих с простудными, нужно вызвать врача и сдать ПЦР-тест, уточнила вице-премьер.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили у 89,3% заболевших за последнее время москвичей. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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