Симптомы "индийского" штамма коронавирусной инфекции просты и схожи с простудными. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Симптомы очень простые: насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль", — сказала она на брифинге в Доме правительства.

Однако главной проблемой Голикова назвала увеличенную заразность мутации, из-за чего быстрота заболевания "возрастает кратно" и усиливает необходимость вакцинации. При первом появлении симптомов, схожих с простудными, нужно вызвать врача и сдать ПЦР-тест, уточнила вице-премьер.