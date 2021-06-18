Голикова назвала оптимальные сроки для ревакцинации от коронавируса

Повторную вакцинацию от коронавируса в условиях неблагоприятной ситуации, которая наблюдается сейчас в России, рекомендуется проводить через полгода после первой иммунизации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались какими-либо вакцинами, [нужно] проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъёма, в котором мы сейчас находимся, — через шесть месяцев", — уточнила она.