Голикова назвала оптимальные сроки для ревакцинации от коронавируса
Вице-премьер РФ призвала граждан, которые прививались, принять решение о ревакцинации.
Фото © ТАСС / Астафьев Александр
Повторную вакцинацию от коронавируса в условиях неблагоприятной ситуации, которая наблюдается сейчас в России, рекомендуется проводить через полгода после первой иммунизации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.
"Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались какими-либо вакцинами, [нужно] проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъёма, в котором мы сейчас находимся, — через шесть месяцев", — уточнила она.
Голикова призвала граждан, которые прививались, принять решение о ревакцинации, если уже прошло шесть месяцев.
Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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