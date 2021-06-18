Сад памяти учёных появился в Главном ботаническом саду РАН

В Москве появился Сад памяти учёных на территории Главного ботанического сада Российской академии наук (РАН). Об этом пишет пресс-служба академии.

"Это новая точка на карте проекта, в рамках которого высажено более 30 млн деревьев в России и за рубежом", — отмечается в сообщении РАН.

Акция была создана для сохранения памяти о каждом, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого создатели проекта хотели увековечить самоотверженный труд советских учёных, работавших по всем научным направлениям — от математики до медицины. Их достижения помогли решить огромное число чрезвычайно трудных задач, необходимых фронту.

Также РАН отметила заслуги основателей советской атомной отрасли Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, физика-ядерщика Юлия Харитона.

Ранее к акции "Сад памяти" присоединилось более миллиона российских школьников и учителей. Мероприятие состоялось 25 мая, в день, когда для многих выпускников прозвенел последний звонок. Ученики и педагоги высадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад.