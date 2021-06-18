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Сад памяти учёных появился в Главном ботаническом саду РАН

Таким образом решили увековечить труд советских исследователей, работавших по всем научным направлениям в годы Великой Отечественной войны.

18 июня, 18:12
<p>Фото © <a href="https://www.gbsad.ru/news.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН)</a></p>

Фото © Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН)

В Москве появился Сад памяти учёных на территории Главного ботанического сада Российской академии наук (РАН). Об этом пишет пресс-служба академии.

"Это новая точка на карте проекта, в рамках которого высажено более 30 млн деревьев в России и за рубежом", — отмечается в сообщении РАН.

В России и за рубежом в День Победы в рамках акции "Сад памяти" высадили 20 тысяч деревьев

В России и за рубежом в День Победы в рамках акции "Сад памяти" высадили 20 тысяч деревьев

Акция была создана для сохранения памяти о каждом, кто приближал Победу в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого создатели проекта хотели увековечить самоотверженный труд советских учёных, работавших по всем научным направлениям — от математики до медицины. Их достижения помогли решить огромное число чрезвычайно трудных задач, необходимых фронту.

Также РАН отметила заслуги основателей советской атомной отрасли Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, физика-ядерщика Юлия Харитона.

Ранее к акции "Сад памяти" присоединилось более миллиона российских школьников и учителей. Мероприятие состоялось 25 мая, в день, когда для многих выпускников прозвенел последний звонок. Ученики и педагоги высадили деревья в память о выпускниках, ушедших на фронт 80 лет назад.

Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции "садпамяти2021.рф" и зарегистрироваться на высадку.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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