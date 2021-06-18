Гинцбург назвал возможные сроки начала вакцинации беременных от ковида
Он напомнил, что антитела детям будут передаваться при грудном вскармливании.
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Вакцинация от коронавируса беременных женщин может быть разрешена уже на следующей неделе. Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надо отдать должное Минздраву, министр Михаил Альбертович Мурашко прекрасно понимает важность вакцинации беременных. Я надеюсь, что буквально на следующей неделе вакцинация беременных женщин будет разрешена", — цитирует его слова РИА "Новости".
Гинцбург отметил, что женщин, которые забеременели после вакцинации и родили детей, уже достаточно много. Среди тех, кто официально числится в статистике третьей фазы клинических испытаний, их более 80. Чувствуют они себя прекрасно. За детьми будут наблюдать с согласия родителей, смотреть уровень антител, которые детям передаются при грудном вскармливании.
Напомним, за последнюю неделю в РФ почти на треть увеличилось число заболевших коронавирусом и ещё на столько же выросло количество госпитализаций. Наибольший прирост инфицированных фиксируется среди населения в возрасте от 30 до 40 лет. Также Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду и назвал причины рекордного прироста заразившихся коронавирусом в России.
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