Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией ещё на месяц

Дело в том, что в этой восточноафриканской стране наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.