Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией ещё на месяц
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Дело в том, что в этой восточноафриканской стране наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", — говорится в сообщении оперштаба.
Ранее стало известно, что Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня, с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.