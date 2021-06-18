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Регион
Опубликовано 18 июня 2021, 21:02

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией ещё на месяц

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дело в том, что в этой восточноафриканской стране наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля включительно. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", — говорится в сообщении оперштаба.

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Ранее стало известно, что Россия полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже 22 июня, с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

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Алёна Темирчиева
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