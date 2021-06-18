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Евросоюз сожалеет из-за решения России выйти из Договора по открытому небу

На ближайшей конференции страны — участницы объединения обсудят возможные последствия этого события.

18 июня, 18:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз сожалеет из-за решения России окончательно выйти из Договора по открытому небу (ДОН), это пагубно скажется на глобальной архитектуре контроля над вооружением. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Заявление РФ о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружением", — заметил он.

Обсуждение этого события, по словам Борреля, произойдёт на следующей конференции стран-участниц. Будут изучены последствия этого решения для безопасности ЕС и партнёров. Договор способствовал "жизненно важному укреплению доверия" и возвращению всех участников к своим обязательствам, европейской и глобальной безопасности и стабильности, заметил верховный представитель Евросоюза.

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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