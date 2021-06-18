Евросоюз сожалеет из-за решения России выйти из Договора по открытому небу

Евросоюз сожалеет из-за решения России окончательно выйти из Договора по открытому небу (ДОН), это пагубно скажется на глобальной архитектуре контроля над вооружением. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Заявление РФ о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружением", — заметил он.

Обсуждение этого события, по словам Борреля, произойдёт на следующей конференции стран-участниц. Будут изучены последствия этого решения для безопасности ЕС и партнёров. Договор способствовал "жизненно важному укреплению доверия" и возвращению всех участников к своим обязательствам, европейской и глобальной безопасности и стабильности, заметил верховный представитель Евросоюза.